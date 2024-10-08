Завезённые из Литвы в Псковскую область луковицы тюльпанов оказались заражены трипсом

16:52, 08 октября 2024, ПАИ

14 тысячи немецких луковиц тюльпанов уничтожат в Псковской области из-за заражения цветочным трипсом, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На складе временного хранения в Псковской области был проведён карантинный фитосанитарный контроль 14 тысяч луковиц тюльпанов, выращенных в Германии. Во время контроля было обнаружено опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Партия луковиц ввозилась из Литвы в Москву.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили заражённость импортной партии луковиц западным цветочным трипсом.

Партия заражённых луковиц по решению собственника будет уничтожена.