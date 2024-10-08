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Политика

Я никуда не собираюсь уезжать из Печор – глава округа Валерий Зайцев

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев развеял слухи о том, что он намерен покинуть свою должность и уехать. «У меня нет никаких мыслей уезжать из Печор. У меня отношение к Печорам особое, трепетное. Нет, я не уеду», – заявил Валерий Зайцев в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) во вторник, 8 октября.

Валерий Зайцев опроверг слухи о том, что собирается уйти в отставку. Фото: ПАИ

«Я не могу понять природу этих слухов. Возможно, просто кто-то хочет внести раскол в нашу команду. Сейчас в округе огромное количество проектов, работа кипит, столько всего начато, столько сил вложено. Мне кажется, мы на пути становления, объединения единой командной работой. Возможно, кто-то такие слухи сочиняет, чтобы разобщить, притормозить эту работу», – сказал глава округа.

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