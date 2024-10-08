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Политика

Валерий Зайцев: Переход к муниципальному округу полностью себя оправдал

Переход системы местного самоуправления от района к округу в Печорах себя полностью оправдал, уверен глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Валерий Зайцев отметил эффективность работы МСУ в окружной системе. Фото: ПАИ

«Я не вижу, как могло бы быть по-другому, честно. Чётко выстроенная вертикаль, централизация, все вопросы, все обращения, все жалобы стекаются к нам, ничего не проходит незамеченным. У нас единый документооборот, нигде ничего не может мимо уйти. Централизованные закупки, мы знаем, что подрядчиков у нас, в Псковской области, не очень много, а хороших – ещё меньше, и мы всех их можем отслеживать. Да и подрядчикам так удобнее прогнозировать свою работу», – привёл он в пример несколько плюсов работы в округе.

«Стало удобнее вести проектную работу, есть все специалисты. А раньше в волостях их не было, постоянно возникали вопросы, как правильно составить ПСД. Поэтому сейчас только плюсы и экономия: на закупках, на содержании аппарата», – подчеркнул Валерий Зайцев.

Напомним, Печорский район стал одним из первых восьми муниципалитетов Псковской области, которые были преобразованы в 2023 году в муниципальные округа.

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