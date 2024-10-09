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Общество

Итоги надзора за соблюдением антитабачного законодательства подвели в Псковской области

В ходе надзорных мероприятий за соблюдением антитабачного законодательства в Псковской области за девять месяцев 2024 года было проведено 132 выездных проверки. В результате только в 43 из них не были выявлены нарушения. В 22 случаях были выданы предписания, а еще в 50 – проведены контрольные закупки. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В ходе проверок были выявлены нарушения действующего законодательства в торговых точках. В частности, отсутствовали перечни реализуемой никотинсодержащей продукции, а также осуществлялась открытая выкладка табачной и никотинсодержащей продукции.

Кроме того, было установлено, что 30 предпринимателей не были зарегистрированы в системе ГИС МТ «Честный знак» в качестве участника оборота никотинсодержащей или альтернативной табачной продукции.

В ходе контрольных закупок было проверено более 7000 единиц никотинсодержащей, альтернативной и табачной продукции на наличие обязательной маркировки средствами идентификации. В результате было выявлено 4352 единицы продукции с нарушением маркировки, которые были сняты с реализации.

В отношении виновных лиц были применены меры административного реагирования — составлено 92 протокола об административных правонарушениях. По рассмотренным материалам общая сумма наложенных штрафов составила три миллиона 760 тысяч рублей. Также были выданы предписания об устранении нарушений.

По оценке экспертов, на данный момент только 40% участников оборота никотинсодержащей, альтернативной и табачной продукции можно считать добросовестными. В 60% случаев в ходе проверок были выявлены нарушения антитабачного законодательства.

На четвёртый квартал 2024 года запланировано проведение проверок ещё на 49 объектах. Роспотребнадзор продолжает контролировать реализацию табачной продукции и соблюдение антитабачного законодательства.

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