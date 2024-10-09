Чем занимается ЦУР, объяснили псковичам

14:11, 09 октября 2024, ПАИ

Какие задачи стоят перед Центром управления регионов (ЦУР) Псковской области, рассказала заместитель руководителя Марина Хлюпина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Главная задача Центра управления регионом – это, конечно, эффективная коммуникация органов власти и граждан. У множества граждан есть свои проблемы, вопросы, и есть органы власти, которые занимаются их решением. И в том числе задача ЦУР – найти обращения конкретного человека и направить его в тот орган власти, который даст ему качественный ответ быстрее всего», – отметила Марина Хлюпина.

Кроме того, ещё одна задача, стоящая перед ЦУР, – мониторинг анализа информационного поля.

«Мы работаем в этом контексте с органами власти, чтобы управленческие решения принимались на основе этих данных с учётом аналитики и ряда обстоятельств», – пояснила гостья студии.

Также ЦУР занимается информированием жителей области, добавила она. «Мы помогаем коллегам из органов власти не просто отрабатывать обращение, а рассказывать, что для этого сделано или делается немало. И делаем всё это мы там, где людям удобно, где люди привыкли общаться и получать новости. Это, в основном, социальные сети и интернет», – заключила Марина Хлюпина.