Заместитель руководителя ЦУР Псковской области станет гостьей на «Серебряном дожде»

13:45, 09 октября 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседницей ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет заместитель руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Марина Хлюпина.

В чем заключается функционал ЦУРа? Какие соцсети предпочитают жители Псковской области и сколько на одного псковича приходится аккаунтов? Как поменялось качество обратной связи чиновников с гражданами за последние годы и кто из органов власти «в передовиках» в этом плане? Как ЦУР использует в своей работе нейросети?

Об этом и многом другом можно будет послушать в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».