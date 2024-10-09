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Стало известно, сколько чиновники тратят времени на ответы псковичам в соцсетях

Сколько псковские чиновники тратят времени на ответы гражданам в социальных сетях, рассказала заместитель руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Марина Хлюпина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Стало известно, сколько чиновники тратят времени на ответы псковичам в соцсетях. Фото здесь и далее: Валерия Лагуткина / ПАИ

В 2021 году псковские чиновники в среднем тратили на подготовку ответа гражданам в интернете 4 часа 8 минут, а качество ответов оценивалось на три из десяти баллов. На сегодняшний день время получения ответа сократилось до трёх часов 20 минут, а средний балл вырос до девяти, рассказала Марина Хлюпина.

«Мы оцениваем ответы по оперативности предоставления ответа и по качеству. Ответ, в котором применяются технический язык и нормативные акты, в соцсетях, конечно, недопустим. У нас как раз таки существует матрица ответов, по которой оценивается ответ органов власти. Есть кредит доверия в десять баллов, а за каждое нарушение он может уменьшиться», – пояснила заместитель руководителя ЦУР.

При этом ответы чиновников на запросы и обращения псковичей оценивают ежеквартально. Это делают как с помощью проекта «тайный гражданин», так и с использованием нейросети, подчеркнула Марина Хлюпина.

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