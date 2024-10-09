Лидеры – муниципалитеты Псковской области по ответам в соцсетях назвала эксперт

15:32, 09 октября 2024, ПАИ

Власти каких муниципалитетов Псковской области наиболее активно и оперативно отвечают в социальных сетях, рассказала заместитель руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Марина Хлюпина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По итогам трёх кварталов этого года в лидеры по скорости ответов вошли власти Себежского района, Локнянского и Опочецкого муниципальных округов, а по качеству – Невельского, Опочецкого муниципальных округов и Новосокольнического района.

«Есть тенденция, когда районы расширяются по составу населения, например летом. Нельзя сказать, что количество жалоб кратно увеличивается, но динамика присутствует. Люди пытаются организовать то место, куда приезжают, и задают вопросы. Коллеги с этим справляются», – пояснила Марина Хлюпина.

Ситуация с ответами в районах может меняться, добавила она. «Это не значит, что в какой-то администрации работают хуже, чем в тех, в которых мы указали», – заключила гостья студии.