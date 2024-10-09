Стало известно, какими соцсетями больше всего пользуются псковичи

16:09, 09 октября 2024, ПАИ

Какими социальными сетями и мессенджерами предпочитают пользоваться жители Псковской области, рассказала заместитель руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Марина Хлюпина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В нашем регионе самой популярной соцсетью является «ВКонтакте». Эта ситуация характерна не для всей страны. На втором месте у нас WhatsApp*, а на третьем месте – Telegram. Причём тут тоже есть особенность – в большинстве регионов страны Telegram занимает второе место, а в некоторых, особенно столичных, первое», – пояснила Марина Хлюпина.

По данным социологии, 84% жителей Псковской области предпочитают «ВКонтакте», 64% – WhatsApp*, 48% – Telegram.

«Аудитория Telegram очень сильно растёт. Динамика гораздо сильнее, чем у других социальных сетей. И да, мы уже рассматриваем его не как мессенджер, а как социальную сеть. В прошлом году мы замеряли, было 40%, сейчас 48%. Это самый большой прирост из всех соцсетей, которыми пользуются псковичи», – заключила гостья студии.

*Мессенджер WhatsApp принадлежит признанной экстремистской и запрещённой в РФ компании Meta.