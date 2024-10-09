Паблики районных газет Псковской области входят в топ-5 пабликов муниципалитетов – эксперт

16:29, 09 октября 2024, ПАИ

Паблики районных газет [в соцсети «ВКонтакте». – ПАИ] входят в топ-5 пабликов муниципалитетов. Об этом заявила заместитель руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Марина Хлюпина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если говорить о районных газетах, то практически все их паблики входят в топ-5 пабликов, которые есть в муниципалитетах. То есть газеты уже популярны не только как печатные издания, но и как медиа в социальных сетях. Там они работают достаточно эффективно, а людям их интересно читать», – сказала Марина Хлюпина.

Добавим, что в Псковской области насчитывается 26 муниципальных изданий. Все они входят в состав регионального государственного медиахолдинга.