Один житель Псковской области имеет три аккаунта в соцсетях и мессенджерах

16:55, 09 октября 2024, ПАИ

Один житель Псковской области имеет три аккаунта в разных социальных сетях. Об этом рассказала заместитель руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Марина Хлюпина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Причём каждая из социальных сетей имеет разный функционал, пояснила она.

«Один человек имеет соцсеть, где он следит за жизнью друзей и листает ленту новостей, следит за жизнью популярных людей. У него также есть мессенджер, где он общается и переписывается с родными и близкими, а также у него есть видеохостинг, где он получает именно видеоконтент», – сказала Марина Хлюпина.

Также гостья студии предположила, что в будущем возможен отток аудитории из YouTube.

«Соответственно, распределение будет по тем соцсетям, которые более лояльны к русскоязычным авторам и к русскоязычной аудитории. Уже сейчас есть тенденции, когда популярные молодёжные авторы отказываются от ведения своих каналов на YouTube и переходят в «VK Видео». И сейчас, например, «Телеграм» анонсировал создание видеохостинга. Посмотрим, наверняка это тоже очень сильно скажется на распределении аудитории во всём мире», – заключила Марина Хлюпина.