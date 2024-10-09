Памятная доска художнику Николаю Рериху появилась в Острове

17:00, 09 октября 2024, ПАИ

Новая мемориальная доска русскому художнику, писателю, путешественнику и общественному деятелю Николаю Рериху появилась на доме купца Калашникова в Острове. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Открытие мемориальной доски стало шагом на пути создания в Островском районе культурно-выставочного комплекса, посвящённого Николаю Рериху и его близким родственникам по линии Коркуновых-Калашниковых.

Торжественные мероприятия по празднованию 150-летия Николая Рериха продолжатся в Островской детской школе искусств.