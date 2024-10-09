Более 800 госпабликов насчитывается в Псковской области
873 верифицированных государственных паблика, принадлежащих органам власти Псковской области и подведомственным им организациям и учреждениям, есть в соцсети «ВКонтакте». Об этом рассказала заместитель руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Марина Хлюпина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Каждое учреждение должно иметь своё сообщество в соцсетях наряду с сайтом. Причём мы стараемся обучать коллег, которые их ведут. Отмечу, что у нас кратно прибавилось количество сотрудников, которые занимаются обучением и консультированием», – подчеркнула Марина Хлюпина.
Некоторые из госпабликов – это «паблики-визитки», пояснила она. Далеко не все организации объективно могут генерировать большой объём разнообразного контента, добавила Марина Хлюпина.
«Это ежедневная большая работа, потому что, опять же, коллеги в большинстве своём этим занимаются дополнительно к основным своим обязанностям, особенно в учреждениях и организациях, подведомственных органам власти», – заключила гостья студии.
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