Марина Хлюпина: Нейросеть – это большая помощь, но не исполнитель
Нейросеть – один из полезных инструментов, которым могут пользоваться администраторы государственных пабликов, однако только в поддержку, а не на постоянной основе. Об этом заявила заместитель руководителя Центра управления регионом (ЦУР) Псковской области Марина Хлюпина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы рассказываем коллегам о новых инструментах, которые помогут в работе с информацией, с её обработкой. И, конечно, нейросеть здесь большая помощь, но не исполнитель за человека. И здесь, разумеется, должен быть контроль со стороны человека», – сказала Марина Хлюпина.
По её словам, для тех, кто ведёт госпаблики, есть специальная госнейросеть, которая помогает им в работе.
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