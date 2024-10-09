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Общество

Названы города – лидеры по росту зарплат в России

В третьем квартале текущего года уровень прироста заработной платы в России увеличился, пишут «Известия».

Ежемесячная заработная плата в регионах в среднем выросла на 17 %, то есть до 74 тысяч рублей. Интересно, что столица по этому показателю уступает некоторым регионам. Так, в Москве ежемесячная заработная плата стала больше на 16 %.

Возглавляют топ городов с наибольшим увеличением зарплат Тольятти и Ижевск, показатель которых достиг 24 %. В первую пятёрку также вошли Воронеж, Нижний Новгород и Барнаул.

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