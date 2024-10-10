Глава Порховского района забрал котёнка из приюта

10:55, 10 октября 2024, ПАИ

Глава Порховского района Юрий Семёнов взял котёнка по кличке Дымка из приюта, которому искали дом. Об этом рассказали на странице приюта «Добрый» в социальной сети «ВКонтакте».

Котёнка нашли жители района. Он прибился к их участку, но взять его к себе домой они не могли – в доме уже жила кошка, которая нападала на котёнка. Поиск нового дома для Дымки не увенчался успехом, и тогда он попал в переполненный приют.

«Мы были в отчаянии, и в этот момент нам позвонил глава Порховского района Юрий Валентинович Семёнов, знающий нашу плачевную ситуацию. Он пообещал забрать несчастную Дыму себе», – рассказали в приюте.

Там отметили, что, как только глава района вернулся из поездки, он забрал котёнка к себе домой.

«В нашем доме появился новый член семьи. До сегодняшнего дня котёнок по имени Дымка находился в приюте «Добрый», – поделился Юрий Семёнов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».