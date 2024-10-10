Оксана Фёдорова рассказывает в медиацентре ПАИ о фестивале «Моя Россия: музыкальное путешествие»

12:02, 10 октября 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая старту Всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», приуроченного к 15-летию работы Фонда Оксаны Фёдоровой, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 октября.

Подробности проекта, который объединяет фестиваль и международный конкурс юных музыкантов, расскажут заслуженная артистка России, президент фонда, художественный руководитель фестиваля, мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Фёдорова, заслуженный артист Татарстана, солист Центрального оркестра войск национальной гвардии России, член Общественного совета при Министерстве культуры России Альберт Жалилов, врио председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн и директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова.

Добавим, что фестиваль объединяет восемь городов, в которых проходили съёмки фильмов о музыкальных историях России: Псков, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Тверь и Кисловодск. В каждом городе в течение трёх дней будет реализована фестивальная программа с проведением кинопоказов фильмов из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие», мастер-классов, творческих встреч и концертов с участием знаменитых артистов и юных музыкантов. Все концерты будут транслироваться на федеральном портале культура.рф и официальном сайте проекта музыкальноепутешествие.рф.