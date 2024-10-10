Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Оксана Фёдорова рассказывает в медиацентре ПАИ о фестивале «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Пресс-конференция, посвящённая старту Всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», приуроченного к 15-летию работы Фонда Оксаны Фёдоровой, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 октября.

Подробности проекта, который объединяет фестиваль и международный конкурс юных музыкантов, расскажут заслуженная артистка России, президент фонда, художественный руководитель фестиваля, мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Фёдорова, заслуженный артист Татарстана, солист Центрального оркестра войск национальной гвардии России, член Общественного совета при Министерстве культуры России Альберт Жалилов, врио председателя комитета по культуре Псковской области Владимир Куприн и директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова.

Добавим, что фестиваль объединяет восемь городов, в которых проходили съёмки фильмов о музыкальных историях России: Псков, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Курск, Тверь и Кисловодск. В каждом городе в течение трёх дней будет реализована фестивальная программа с проведением кинопоказов фильмов из цикла «Моя Россия: музыкальное путешествие», мастер-классов, творческих встреч и концертов с участием знаменитых артистов и юных музыкантов. Все концерты будут транслироваться на федеральном портале культура.рф и официальном сайте проекта музыкальноепутешествие.рф.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 октября 2024

Показ авторского фильма Оксаны Фёдоровой прошёл в Пскове
10 октября 2024

Движение по Тракторному переулку перекроют в Пскове с 28 октября
10 октября 2024

Глава и котёнок: Юрий Семёнов рассказал, как в его дом попадают животные из приюта
10 октября 2024

Скончался заштатный клирик Псковской епархии Елевферий
10 октября 2024

Банда косолапых держит в страхе жителей Куньинского района
10 октября 2024

Сервис по подбору программ для путешествий по Псковской области разрабатывают студенты СЗИУ РАНХиГС
10 октября 2024

Два масштабных мероприятия по онкологии пройдут завтра в Пскове
10 октября 2024

Псковичей приглашают на сборную экскурсию «Городские истории. Запсковье»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...