Как формируется репертуар в молодёжном театре «Фонарь», рассказали руководители

16:13, 10 октября 2024, ПАИ

Как формируется репертуар в молодёжном театре «Фонарь», рассказали руководители театра Даниил Иванов и Анастасия Сидорова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 октября.

«Единственное правило выбора: чтобы совпадал материал с ребятами, чтобы по возрасту совпадало. Тяжело ставить, например, «Войну и мир» и играть это ребятам, которые это не читали и неизвестно, когда прочитают. Мы стараемся всё выбирать под возраст», – подчеркнула Анастасия Сидорова.

На сегодняшний день в репертуаре три полноценных спектакля: спектакль по повести Бориса Васильева «Завтра была война», спектакль «Чучело» и спектакль по романам Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины», рассказал Даниил Иванов.

«Создавались спектакли с большим трудом, потому что это творчество, а творчество – это всегда про труд. Эти спектакли до сих пор играются и пользуются любовью зрителей», – подчеркнул Даниил Иванов.

Он заметил, что всего в театре задействовано 45 человек. Помимо основного состава есть подготовительная группа, где занимаются дети от пяти до 12 лет. Всего в театре три педагога.