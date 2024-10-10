Как стать актёром молодёжного театра «Фонарь», рассказали псковичам

17:34, 10 октября 2024, ПАИ

Каждый желающий с 15 лет может стать актёром молодёжного театра «Фонарь» в Пскове, главное – желание, сообщил руководитель театра Даниил Иванов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 октября.

«Творчество – это вообще про любовь, когда это есть внутри. У нас есть набор в театр, можно попасть. У нас нет прослушиваний, мы берём всех, самое главное, чтобы было желание, горели глаза. Ребята приходят, много кто остаётся, много кто уходит, потому что не все выдерживают наш бешеный график, поскольку мы работаем практически каждый день», – отметил Даниил Иванов.

Он подчеркнул, что ребят мотивирует в первую очередь творчество, потому что они могут самореализовываться, открываться, могут избавляться от зажимов, которые есть внутри. «Ну и, конечно, коллектив. Один из одной школы, другой из другой, третий студент, четвёртый уже работает, пятый успевает в армии послужить и к нам прибежать – и их мотивирует, что они все вместе, занимаются любимым делом и им нравится проводить время друг с другом», – заметил Даниил Иванов.

Руководитель также рассказал, что на неделе помимо репетиций проходят различные тренинги: по пластике, актёрскому мастерству и другие.