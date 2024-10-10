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Культура

Два новых спектакля готовит молодёжный театр «Фонарь» в Пскове

Два новых спектакля готовит молодёжный театр «Фонарь» в Пскове, рассказали руководители театра Даниил Иванов и Анастасия Сидорова в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 октября.

Фото: ПАИ

Первый спектакль зрителям представят уже в ноябре.

«В ноябре мы планируем премьеру спектакля по повести Владимира Тендрякова «Ночь после выпуска». Это история о ребятах, которые окончили десятый класс в советской школе и сталкиваются с проблемой, что они выпустились и не знают про себя ничего, не понимают, что им делать в жизни дальше. И там происходит своего рода проверка формирования их личности, то, как они относятся друг к другу, к этой жизни. Очень интересная история», – рассказал Даниил Иванов.

Анастасия Сидорова также отметила, что весь материал, который берут для спектаклей, должен откликаться в первую очередь у руководителей. «То есть с чем мы сталкивались, что мы на своём опыте прожили, и мы стараемся это объяснить, иначе бы это всё не получилось. Мы за качественный, традиционный театр», – заметила она.

Вторая премьера состоится в декабре.

«По запросу от Городского культурного центра, и мы решили, что это нам по силам, сделать настоящий новогодний спектакль для детей. Мы выбрали очень хорошую, интересную историю – «Рождественские истории» Чарлза Диккенса. Мы сделаем свою инсценировку, своё видение, но это очень интересная, добрая, поучительная сказка, которая никого не оставит равнодушным. В спектакле будет задействовано более 15 актёров нашего театра, сам буду играть, Анастасия будет играть. Работы много, будем надеяться, что всё будет хорошо», – подчеркнул Даниил Иванов.

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