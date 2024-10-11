Директор псковского хосписа станет гостьей эфира на радио «Серебряный дождь» в Пскове
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 11 октября в 14:00. Гостьей ведущих Алены Комаровой и Ларисы Малковой станет директор Псковского областного хосписа имени святой Марфы-Марии Татьяна Васильева.
Какую задачу выполняет хоспис? Чем хоспис отличается от паллиативного отделения больницы? Почему родственникам сложно принять решение направить близкого человека в хоспис? Что такое паллиативная выездная служба, как она работает?
Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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