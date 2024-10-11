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Общество

«Лес – мой дом»: фотоохотник поделился уникальными кадрами обитателей псковских лесов

Уникальными кадрами лесных обитателей Псковской области поделился фотоохотник, блогер, путешественник Гарри Невельский.

Живет он в Санкт-Петербурге, но родом из Невеля, куда часто приезжает. Фотоохотой и наблюдениями за животными он начал заниматься около шести лет назад. За это время в его фотоловушки попались абсолютно все виды животных, которые встречаются на территории Псковской области. В 2024 году камеры впервые запечатлели оленя.

«Когда ты годами наблюдаешь определенные ареалы животных на участке, ты видишь, как они быстро растут, взрослеют, обзаводятся потомством. Иногда даже хочется дать клички многим животным, которые попадаются в камеры часто», – поделился фотоохотник в беседе с корреспондентом ПАИ.

Также он давно занимается изучением бурого медведя. «Каждый год имею с десяток встреч с хозяином леса. Иногда в этом было мало приятного. Но при правильном подходе пока удавалось расходиться мирно. Чаще это происходило на сплавах по малым рекам у нас и в Ленинградской области. И тут всегда неожиданно было как для меня, так и для них. Страшно было только из-за того, что глубина реки порой была не выше колена», – рассказал Гарри.

Кроме того, мужчина занимается туризмом и проводит экспедиции на плато Путорана, Кольский полуостров, Полярный Урал. «Добрых полгода в году живу в палатке, занимаясь любимым делом. Лес – мой дом, и мне в нём комфортно!» – сказал он.

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