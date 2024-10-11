Директор хосписа в Пскове: Даже в последние дни у людей должны быть праздники

14:10, 11 октября 2024, ПАИ

Некоторые врачи уходят с работы в хосписе, не выдерживая тяжёлой атмосферы и сложных пациентов, рассказала директор псковского хосписа имени святой Марфы-Марии Татьяна Васильева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Все почему-то считают, что у нас депрессивная обстановка, но это совсем не так. У нас любая, даже маленькая победа, связанная с улучшением состояния пациента, – это праздник. Мы отмечаем все праздники, сколько бы людям ни осталось, праздник у них должен быть», – уверена Татьяна Васильева.

Специалист уточнила, что паллиативным (неизлечимым) пациента признаёт участковый врач, который определяет, направить ли человека в хоспис или он может получать выездную паллиативную помощь на дому.

В псковском хосписе 35 коек. «Они редко пустуют. На обслуживании дома находятся 250 человек. Это онкологические пациенты, пока на дому мы можем помогать только таким больным. В день у нас от 7 до 10 выездов к пациентам, причём выезжает зачастую средний медперсонал, врач на таких выездах нужен не всегда», – рассказала Татьяна Васильева.