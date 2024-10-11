Руководитель псковского хосписа: Если процент смертности низкий, значит, мы плохо работаем

14:31, 11 октября 2024, ПАИ

Если процент смертности низкий, значит, хоспис плохо работает, заявила директор псковского хосписа имени святой Марфы-Марии Татьяна Васильева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В хоспис ведь попадают люди, которых невозможно вылечить. А если смертность низкая, значит, мы либо укладываем пациентов не по профилю, либо для снижения смертности отправляешь людей умирать домой. У нас такого нет, поэтому смертность в хосписе от 65% и выше», – пояснила медик.

Татьяна Васильева напомнила, что в хосписе оказывается паллиативная помощь. «Это означает, что мы не лечим основное заболевание, а лишь улучшаем качество жизни людей за счёт грамотного медицинского ухода, психологической и духовной поддержки», – уточнила врач.