Псковский врач: Хоспис – не всегда дорога в один конец

15:05, 11 октября 2024, ПАИ

Хоспис – не всегда дорога в один конец, отметила директор псковского хосписа имени святой Марфы-Марии Татьяна Васильева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Многие ведь боятся этого слова – и пациенты, и родные, так как считают, что к нам отвозят умирать. Некоторые могут лежать у нас, а потом уходить на своих двоих, когда состояние немного улучшается. Кого-то одолевает чувство вины, особенно это касается родителей: «Меня растили, а я теперь их бросаю». Но ведь в помощи со стороны профессионалов нет ничего плохого, если есть возможность, ей нужно воспользоваться. Поэтому многие родственники тянут до последнего с помещением в хоспис, мучая и себя, и больного человека», – отметила Татьяна Васильева.

По словам специалиста, особенно сложно работать с молодыми пациентами хосписа. «Тут особенно нужна помощь психолога и зачастую помощь священника», – добавила медик.

Кроме того, некоторые пациенты и их близкие боятся, что в хосписе «ускоряют процесс умирания». «А кто-то, наоборот, просит об уколе, который поможет уйти быстрее. Могу сказать, что мы в это никак не вмешиваемся», – подчеркнула Татьяна Васильева.