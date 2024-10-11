Врач из Пскова: В хосписе не говорят о смерти

15:30, 11 октября 2024, ПАИ

В хосписе не говорят о смерти, рассказала директор псковского хосписа имени святой Марфы-Марии Татьяна Васильева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«О чём угодно, даже о самом интимном – да, о смерти – нет. Никто: ни наши пациенты, ни их родственники не хотят слышать, что они сами, их близкий человек умирает, хотя, конечно, все всё прекрасно понимают», – отметила Татьяна Васильева.

По словам врача, родственники иногда требуют большей психологической помощи, чем пациенты хосписа. «Пациенты устают от болезни, от своего состояния, а родственники говорят им: «Да ты поправишься!» Это всё-таки лишнее», – уверена медик.