Жители улицы Рельсовой в Пскове превратили тепловую камеру в питомник для тараканов

13:36, 11 октября 2024, ПАИ

Жители улицы Рельсовой в Пскове превратили тепловую камеру в питомник для тараканов, сообщили ПАИ в Псковских тепловых сетях.

Местные жители решили подкармливать бездомных животных прямо возле тепловой камеры. Из-за остатков еды и корма здесь завелись тараканы. Из-за того, что они крайне быстро плодятся, они заводятся и в подвалах, и в квартирах жилых домов, отметили на предприятии.

Специалисты делают всё возможное для того, чтобы изжить насекомых: обрабатывали камеру кипятком, огнём и ядом. «Однако, пока тараканы будут жить в соседних домах, мы попросту бессильны», – рассказали в Псковских тепловых сетях.

В компании призвали местных жителей обратиться в управляющие организации для травли тараканов в домах и квартирах. «От лица нашего предприятия просим вас подготовить коллективное письмо в управляющую организацию и протравить тараканов», – заключили в Псковских тепловых сетях.