Мастер-класс провела Оксана Фёдорова для юных музыкантов Пскова

Мастер-класс для юных музыкантов Пскова провели заслуженная артистка России, мисс Вселенная, певица и телеведущая Оксана Фёдорова и заслуженный артист Татарстана, солист Центрального оркестра войск национальной гвардии России, член Общественного совета при Министерстве культуры России Альберт Жалилов. Мероприятие прошло в рамках всероссийского музыкального фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие» от фонда Оксаны Фёдоровой.

Эмоции, смех и тёплые объятия – в фоторепортаже Андрея Кокшарова.