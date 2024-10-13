Волонтёры и пушистые хвостики из приюта «Шанс»

Автономная некоммерческая зоозащитная организация «Шанс» уже долгое время развивается в Пскове. Она создана для комплексного решения проблемы безнадзорности животных. «Шанс» пристраивает четвероногих в «добрые руки» и старается каждому найти хозяина. Тем не менее собаки живут и на территории приюта, и зачастую их посещают волонтёры – те, кто готов безвозмездно погулять, поиграть и поласкать четвероногих друзей.

Один из октябрьских выходных не стал исключением. 12 октября приют посетили ребята из Института промышленных технологий и дизайна. Радостные жители приюта и волонтеры – в фоторепортаже Валерии Лагуткиной.