Картофель для чипсов растят печорские фермеры

15:19, 13 октября 2024, ПАИ

Картофель для чипсов выращивают фермеры в Печорском районе, пишет газета «Печорская правда».

Крестьянско-фермерское хозяйство Рыцевых обрабатывает поля в деревнях Уланово, Горушка, Тайлово, а также в деревне Задребье, где в этом сезоне рос картофель.

Из всех площадей 30 % в этом хозяйстве занято чипсовым картофелем. Поставляют его на одно из предприятий в Ленинградской области, где он уже превращается в чипсы.

«Впредь собираемся сажать не только чипсовые, но и столовые сорта картофеля. Ведь рынок сбыта, а также желания и потребности покупателей постоянно меняются. Будем выращивать и те и другие сорта, чтобы «не класть яйца в одну корзину», – отметил Владимир Рыцев.

Сейчас в хозяйстве идёт озимый сев. Поля засевают пшеницей под урожай 2025 года.