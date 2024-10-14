Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Итоги конференции «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» подвели в ПсковГУ

Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» завершила работу в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Трёхдневная программа включала проведение двух пленарных заседаний, работу тематических секций, экскурсию в Пушкинский заповедник. Кроме того, псковские филологи провели научно-образовательный семинар «Мемы об А. С. Пушкине в преподавании РКИ: текст и контекст» для преподавателей русского языка из стран СНГ.

Также участники конференции работали на заседаниях секций «Новое в академической пушкинистике», «Пушкин и его герои в литературе XIX–XXI веков», «А. С. Пушкин в школьном и вузовском образовании», «Пушкинский след в формировании дискурсов». На заключительном пленарном заседании «Пушкин в современной культуре» были подведены итоги конференции.

В мероприятии приняли участие около 60 исследователей из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, Костромы, Курска, Ростова-на-Дону. Прозвучали на заседаниях секций и выступления псковских филологов. На конференции также были представлены исследования, которые ведутся учёными ПсковГУ в рамках проекта «Пушкинский миф в условиях цифровизации культуры», поддержанного Российским научным фондом.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 октября 2024

Небольшой дождь и до десяти градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 октября
14 октября 2024

На прошлой неделе росгвардейцы изъяли у псковичей 14 единиц оружия
14 октября 2024

Псковские таможенники ищут дом для лабрадоров Шока и Дидилии
14 октября 2024

Детей из псковского центра помощи познакомили с проектом «Билет в будущее»
14 октября 2024

Жители Псковской области могут уплатить налоги на почте сразу при получении письма с уведомлением
14 октября 2024

610-летие празднует Опочка
13 октября 2024

Всенощное бдение в канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы проходит в Печорах
13 октября 2024

Какой будет погода на предстоящей неделе, рассказали синоптики

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...