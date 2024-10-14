Итоги конференции «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» подвели в ПсковГУ

09:24, 14 октября 2024, ПАИ

Международная научная конференция «Пушкин в культуре: к 225-летию со дня рождения» завершила работу в Псковском государственном университете, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Трёхдневная программа включала проведение двух пленарных заседаний, работу тематических секций, экскурсию в Пушкинский заповедник. Кроме того, псковские филологи провели научно-образовательный семинар «Мемы об А. С. Пушкине в преподавании РКИ: текст и контекст» для преподавателей русского языка из стран СНГ.

Также участники конференции работали на заседаниях секций «Новое в академической пушкинистике», «Пушкин и его герои в литературе XIX–XXI веков», «А. С. Пушкин в школьном и вузовском образовании», «Пушкинский след в формировании дискурсов». На заключительном пленарном заседании «Пушкин в современной культуре» были подведены итоги конференции.

В мероприятии приняли участие около 60 исследователей из разных регионов России, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Новосибирска, Костромы, Курска, Ростова-на-Дону. Прозвучали на заседаниях секций и выступления псковских филологов. На конференции также были представлены исследования, которые ведутся учёными ПсковГУ в рамках проекта «Пушкинский миф в условиях цифровизации культуры», поддержанного Российским научным фондом.