Псковские таможенники ищут дом для лабрадоров Шока и Дидилии

11:59, 14 октября 2024, ПАИ

Дом для двух лабрадоров-ретриверов ищут сотрудники Псковской таможни. Собаки отдаются на безвозмездной основе, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Шестилетний лабрадор-ретривер по кличке Шок не может больше нести службу из-за заболевания – люмбосакрального стеноза. Собаке нужно домашнее содержание, кормление сухими кормами супер-премиум-класса, а также ветеринарное наблюдение, медицинские препараты и уход.

Также службу в таможенных органах заканчивает восьмилетний лабрадор-ретривер Дидилия. У собаки выявили артрит. Лабрадор также требует повышенного внимания и ухода. Собаке рекомендуется кормление сухими кормами супер-премиум-класса и постоянное ветеринарное сопровождение.

Каждая служебная собака находится под постоянным ветеринарным наблюдением, ежегодно проходя комплексное обследование здоровья, отметили в пресс-службе ведомства.

«Служебные собаки вносят свой вклад в защиту границы от посягательств на незаконное перемещение наркотических средств и табачной продукции. На счету наших питомцев килограммы и тонны обнаруженной контрабанды. По окончании успешной службы наши собаки заслуживают достойной «пенсии». Поэтому мы предупреждаем, что их содержание может стать материальной или эмоциональной проблемой. Мы серьёзно подходим к выбору будущего хозяина собаки», – отметил начальник кинологического отдела таможни Сергей Баланчук.

По вопросу безвозмездной передачи двух лабрадоров-ретриверов необходимо обращаться в кинологический отдел таможни по телефону (8 8112) 69-22-18.