Маткапитал на первого ребёнка вырастет на 46 тысяч рублей

13:42, 14 октября 2024, ПАИ

Маткапитал на первого ребёнка вырастет на 46 тысяч рублей, на второго - на 61 тысячу рублей, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.

«Материнский капитал на первого ребенка [в 2025 году] составит 677 тыс. рублей, на второго ребенка - 894 тыс. рублей, если семья не получала поддержку на первого. Прирост составил по отношению к текущему году на первого ребёнка 46 тыс., на второго ребёнка - 61 тыс. соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», - отметил Котяков.

В проекте федерального бюджета увеличение материнского капитала предусмотрено на уровне 7,3%.