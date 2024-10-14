Маткапитал на первого ребёнка вырастет на 46 тысяч рублей
Маткапитал на первого ребёнка вырастет на 46 тысяч рублей, на второго - на 61 тысячу рублей, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.
«Материнский капитал на первого ребенка [в 2025 году] составит 677 тыс. рублей, на второго ребенка - 894 тыс. рублей, если семья не получала поддержку на первого. Прирост составил по отношению к текущему году на первого ребёнка 46 тыс., на второго ребёнка - 61 тыс. соответственно. Мы рассчитываем, что средствами материнского капитала воспользуются более 1 миллиона граждан», - отметил Котяков.
В проекте федерального бюджета увеличение материнского капитала предусмотрено на уровне 7,3%.
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