Мемориальную доску в память о герое СВО открыли в школе Гдовского района

16:55, 14 октября 2024, ПАИ

Мемориальная доска в память о герое, погибшем в зоне СВО, появилась на стене школы в посёлке Чернёво Гдовского района. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Старший матрос Александр Яковлев погиб во время выполнения воинского долга в зоне специальной военной операции.

«Мы здесь собрались на открытие маленькой таблички большой жизни человека. Саша жил и учился в нашем посёлке и навсегда останется в наших сердцах. Мы находимся под мирным небом благодаря ребятам, которые сейчас защищают нашу Родину. Спасибо всем, кто вырастил таких мужчин», – отметила глава Чернёвской волости Любовь Авдейчик.

В поселковой школе Александр Яковлев учился с 1990 по 2000 год. Всегда отличался своей активностью, ведь именно он стоял у истоков строительства спортивного зала. Учительница Елена Болушева вспомнила, как в конце их переписки в социальной сети он добавил: «Навсегда ваш, Сашка».

На памятном мероприятии присутствовали родные, друзья, бывшие одноклассники погибшего бойца, знакомые.