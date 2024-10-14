Почему в центре Локни пахнет газом, объяснил глава округа
В центре Локни ощущается запах, похожий на утечку газа. С чем это связано, объяснил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.
«В центре Локни вы можете ощущать запах, похожий на утечку газа. Это запах меркаптана, вещества, которое добавляют в газ. Без этой добавки газ запаха не имеет. Сегодня в системе образовался небольшой застой меркаптана, что привело к резкому запаху на улицах и возле домов», – пояснил ситуацию Иван Белугин.
Ситуация штатная и контролируемая. «За сутки запах выветрится», – отметил Иван Белугин.
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