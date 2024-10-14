Школа № 18 в Пскове закрывается на карантин
Школа № 18 в Пскове закрывается на карантин, сообщили ПАИ в образовательном учреждении.
С 15 по 24 октября в соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Псковской области средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова закрывается на карантин. Школа переходит на дистанционный режим обучения.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 октября 2024
Михаил Ведерников обсудил стратегию развития Псковской городской поликлиники с её новым руководителем
14 октября 2024
Региональный штаб «Мы вместе» в Псковской области открывает сбор консервов для курян