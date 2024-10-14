Школа № 18 в Пскове закрывается на карантин

22:15, 14 октября 2024, ПАИ

​Школа № 18 в Пскове закрывается на карантин, сообщили ПАИ в образовательном учреждении.

С 15 по 24 октября в соответствии с предписанием Управления Роспотребнадзора по Псковской области средняя общеобразовательная школа № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова закрывается на карантин. Школа переходит на дистанционный режим обучения.