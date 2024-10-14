Патриотическая выставка «ZOV сердец» открылась в псковском Доме офицеров
Патриотическая выставка «ZOV сердец» открылась в Доме офицеров. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.
На выставке представлены портреты участников специальной военной операции из Псковской области, бойцов из других регионов, которые проходили службу в псковских подразделениях, и погибших псковичей – участников СВО. Также в экспозицию вошло около 80 картин псковских художников – членов Союза художников России.
После выставки часть работ будет передана в дар бойцам, а также родным и близким погибших воинов.
Экспозиция открыта до 21 октября. Вход свободный.
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