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Общество

Патриотическая выставка «ZOV сердец» открылась в псковском Доме офицеров

Патриотическая выставка «ZOV сердец» открылась в Доме офицеров. Об этом ПАИ сообщили в управлении культуры администрации Пскова.

На выставке представлены портреты участников специальной военной операции из Псковской области, бойцов из других регионов, которые проходили службу в псковских подразделениях, и погибших псковичей – участников СВО. Также в экспозицию вошло около 80 картин псковских художников – членов Союза художников России.

После выставки часть работ будет передана в дар бойцам, а также родным и близким погибших воинов.

Экспозиция открыта до 21 октября. Вход свободный.

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