Наталья Мельникова избрана сенатором от Псковской области

12:38, 15 октября 2024, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова избрана на должность сенатора от законодательного органа. Об этом с внеочередной, 37-й сессии регионального парламента сообщает корреспондент ПАИ.

Кандидатуру Натали Мельниковой избрали с помощью тайного голосования. За неё отдали свои голоса 19 депутатов, против проголосовало три депутата.

Напомним, что кандидатуру Натальи Мельниковой для рассмотрения на пост сенатора внёс председатель Собрания Александр Котов.