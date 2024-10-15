Наталья Мельникова избрана сенатором от Псковской области
Депутат Псковского областного Собрания Наталья Мельникова избрана на должность сенатора от законодательного органа. Об этом с внеочередной, 37-й сессии регионального парламента сообщает корреспондент ПАИ.
Кандидатуру Натали Мельниковой избрали с помощью тайного голосования. За неё отдали свои голоса 19 депутатов, против проголосовало три депутата.
Напомним, что кандидатуру Натальи Мельниковой для рассмотрения на пост сенатора внёс председатель Собрания Александр Котов.
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