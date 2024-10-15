Надежда Васильева и Дмитрий Ющенко станут гостями программы «Оглавление»

13:41, 15 октября 2024, ПАИ

Руководитель регионального филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» Надежда Васильева и глава региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко станут гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 октября.

Какую поддержку оказывают фонд и ассоциация? С чем обращаются участники СВО и члены их семей? Какие специалисты оказываются самыми востребованными? По каким поводам приходилось взаимодействовать с филиалами фонда в других регионах России? Какие законодательные лакуны в деле помощи и поддержки участников СВО и их семей помог закрыть фонд?

Об этом и многом другом – в прямом эфире «Оглавления» в 14:00.

Видеотрансляция программы будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».