11 тысяч обращений обработал фонд поддержки участников СВО в Псковской области за год работы

15:05, 15 октября 2024, ПАИ

11 тысяч обращений обработал государственный фонд поддержки участников СВО в Псковской области с июня 2023 года. Об этом руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева рассказала в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«К нам обратились 6 500 граждан с 11 000 обращений. 93% из них решены положительно, 729 из них (около 7%) всё ещё находятся в работе», – уточнила Надежда Васильева.

По ее словам, в фонд обращаются и ветераны СВО, и их семьи, и семьи погибших участников СВО. «Мы работаем со всеми категориями граждан независимо от их статуса. К нам можно обратиться из любого региона страны», – пояснила Надежда Васильева.

Основные темы, с которыми граждане обращаются в фонд, – меры соцподдержки, которые положены в связи с участием в СВО, денежные выплаты, медпомощь, реабилитация, психологическая помощь, помощь в поиске пропавших без вести на СВО.

«Мы работаем на улице Льва Толстого, 31а в Пскове. Можно прийти лично, можно обратиться через соцсети – мы есть везде. Кроме того, в каждом муниципалитете работает наш социальный координатор, где-то даже по два-три специалиста», – добавила Надежда Васильева.