80-120 семей находятся на сопровождении у каждого сотрудника фонда поддержки участников СВО в Псковской области

15:21, 15 октября 2024, ПАИ

От 80 до 120 семей находятся на сопровождении у каждого сотрудника госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» в Псковской области. Об этом руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева сообщила в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«У нас работают 60 человек. У каждого из наших сотрудников, социальных координаторов в муниципалитетах на сопровождении находятся 80–120 семей. Все наши сотрудники проходят тщательный отбор и проверку в центральном аппарате фонда в Москве. Некоторые отсеиваются после проверок, некоторые не выдерживают эмоциональной нагрузки и увольняются», – рассказала Надежда Васильева.

«Наши ребята работают в фонде волонтёрами. Многие же возвращаются с СВО с тяжелыми физическими, психологическими травмами, для многих работа в фонде – своеобразная реабилитация», – добавил глава региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко.

В фонде работают 11 мужчин – ветераны СВО, бывшие сотрудники силовых ведомств.

«Ассоциация проводит мероприятия и для вернувшихся с СВО, и для их семей, – уточнил Дмитрий Ющенко. – Например, турнир по настольному теннису, чтобы ребята пообщались с гражданскими, чтобы понимали, что надо жить дальше, чему-то учиться, что-то делать».