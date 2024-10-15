Участникам СВО «афганский синдром» не грозит – Дмитрий Ющенко

16:25, 15 октября 2024, ПАИ

Участникам СВО не грозит «афганский синдром», заявил глава региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, ветеранов и их семьи «активно вовлекают в жизнь, в спортивные и культурные мероприятия». «С бутылкой за углом никто не сидит, милостыню не просит», – сказал Дмитрий Ющенко.

По его словам, у пришедших с СВО есть множество возможностей и площадок для развития и учёбы. «Я вот поступил на графического дизайнера. Если желания нет, то, конечно, можно сидеть на диване и жалеть себя. Я сам через это прошёл, преодолел боль, инвалидность, бегаю марафоны теперь», – добавил глава ассоциации.