В пяти школах Пскова приостановлен учебный процесс из-за внебольничной пневмонии

18:49, 15 октября 2024, ПАИ

В пяти школах города Пскова приостановлен учебный процесс из-за сезонного роста заболеваемостью внебольничной пневмонией. Об этом ПАИ сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Ведомство выдало предписание о временном приостановлении деятельности пяти учебных заведений. Также предписано организовать: медицинское наблюдения за лицами, подвергшимся риску заражения в очагах, лабораторное обследование контактных лиц с симптомами заболевания выборочно, при необходимости; лабораторные исследования объектов внешней среды; дезинфекционные мероприятия.