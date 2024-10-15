Хабенский и Прилепин вошли в президентский совет по культуре

20:57, 15 октября 2024, ПАИ

Президент Владимир Путин своим указом обновил состав президентского совета по культуре и искусству. Документ опубликован на портале правовой информации.

В состав совета вошли в том числе гендиректор Первого канала Константин Эрнст, глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, писатель Захар Прилепин, актёр Константин Хабенский и певец Ильдар Абдразаков. Секретарём совета стал помощник главы государства Владимир Мединский.