В гдовском суде рассматривают иск бывшего кандидата на пост главы района от партии «Яблоко»

12:19, 16 октября 2024, ПАИ

В гдовском суде рассматривают иск бывшего кандидата на пост главы района от партии «Яблоко» Евгения Васильева к 17 участковым избирательным комиссиям, где данный кандидат набрал меньшее число голосов. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

Евгений Васильев обратился с административным исковым заявлением к УИК Гдовского района об отмене решений об итогах голосования на досрочных выборах главы муниципалитета. По его мнению, на участках, где он проиграл во время проведения голосования, были зафиксированы нарушения.

Интересы участковых избирательных комиссий в суде представляет сотрудник облизбиркома, начальник отдела правового обеспечения.

«Для избирательной комиссии Псковской области исковое заявление кандидата от партии «Яблоко» не явилось неожиданностью. Судебное разбирательство в Гдовском районе партией было запланировано ещё в начале избирательной кампании, это их традиционная тактика работы. Во всех своих агитационных материалах кандидат Васильев писал, что «на выборах будут нарушения». Это называется «постелить солому» там, где упадёшь. Выборы прошли в полном соответствии с избирательным законодательством. ТИК Гдовского района и 20 УИК отработали без нарушений, нет ни одной жалобы на работу избирательной системы», – пояснил председатель избирательной комиссии Игорь Сопов.

В облизбиркоме уточнили, что при проведении досрочных выборов главы в течение трёх дней за выборами наблюдал 71 наблюдатель от кандидатов / политических партий, в том числе и от партии «Яблоко», и от Общественной палаты Псковской области. Ни одной жалобы в комиссии ни во время голосования, ни при подсчёте голосов не поступало. Также избирательные участки были оснащены системой видеорегистрации.

«Сейчас в гдовском суде находится иск, где не указанно ни одного факта нарушений. Иск имеет политическое значение, партия должна «показать активную работу», пояснить, почему кандидат не смог набрать большинство голосов на выборах. Самый простой способ – это обвинить в фальсификациях избирательную систему. Но жалоб нет, фактов нет. Перед истцами стоит очень сложная задача – доказать то, чего не было. Мы уверены, что судебное разбирательство в скором времени завершится в пользу комиссии»,

– заключил глава избиркома.