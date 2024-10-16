У 70% псковичей есть лучший друг или подруга

12:43, 16 октября 2024, ПАИ

У 70% псковичей есть лучший друг или подруга, сообщается в опросе сервиса SuperJob. Чаще всего (в 75% случаев) о дружбе рассказывали люди моложе 34 лет.

Число тех, у кого есть лучший друг, растёт с увеличением зарплаты. Друзья есть у 65% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей и у 75% опрошенных с зарплатой от 100 тысяч.



Чаще всего о друзьях рассказывали менеджеры по логистике (86%), дизайнеры (85%) и операторы кол-центров (82%). Среди программистов о наличии настоящих друзей рассказали лишь 57%, среди администраторов и маркетологов — по 61%.

С представителями своей профессии чаще дружат логисты, аналитики, воспитатели, специалисты по работе с клиентами, медсёстры и учителя. Лучший друг дизайнера чаще всего занимается рекламой. HR-менеджеры водят дружбу с бухгалтерами, специалисты по продажам и снабжению — с юристами, системные администраторы — с программистами.