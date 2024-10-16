О противодействии коррупции поговорят в программе «Среда обитания»

12:49, 16 октября 2024, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 16 октября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина станет заместитель начальника управления по вопросам противодействия коррупции Псковской области Александр Пашков.

Как в России развивалось законодательство, направленное на борьбу с коррупцией? Что такое конфликт интересов и насколько это распространенное явление? Эффективна ли практика публикации деклараций о доходах чиновников и депутатов? Какие наиболее распространённые нарушения антикоррупционного законодательства выявляются в Псковской области? Как работает государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон»? С какими вопросами псковичи чаще всего обращаются на антикоррупционный телефон доверия?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».