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Форум в честь 25-летия договора о Союзном государстве проходит в ПсковГУ

Международный научно-образовательный форум «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе: интеграционные и дезинтеграционные процессы», посвящённый 25-летию со дня подписания договора между Россией и Белоруссией «О создании Союзного государства» проходит на площадке ПсковГУ.

В мероприятии участвует около 400 человек – учёные и преподаватели вузов, представители органов государственной власти, СМИ и студенты. Об этом – в нашем фоторепортаже.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ, 14:58, 16 октября 2024, ПАИ
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