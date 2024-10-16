Церемония перезахоронения найденных останков советских военнопленных пройдёт в Дновском районе
На территории Дновского района (Колотушино) в рамках федерального проекта «Без срока давности» проведена поисковая работа на месте массового захоронения советских военнопленных и мирного населения. На торжественно-траурную церемонию перезахоронения найденных останков пригласил 19 октября жителей муниципалитета Михаил Шауркин.
«Поднимаются останки погибших, устанавливаются их имена, идёт поиск родственников. А 19 октября состоится важное и очень знаковое событие – первое перезахоронение останков погибших. Совместно с поисковиками и неравнодушными дновцами нами было принято решение, что останки будут переданы земле недалеко от деревни Белошкино», – сказал Михаил Шауркин.
Он также подчеркнул, что обдумывается решение установить на этой территории мемориал.
Церемония перезахоронения найденных останков советских военнопленных пройдёт в Дновском районе
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