Более 36 тысяч немецких луковиц тюльпанов уничтожат в Псковской области из-за опасного насекомого

11:51, 17 октября 2024, ПАИ

Более 36 тысяч немецких луковиц тюльпанов уничтожат в Псковской области из-за заражения опасным насекомым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партию немецких луковиц тюльпанов везли из Литвы в Москву. Однако на складе временного хранения в Псковской области при проведении карантинного фитосанитарного контроля 36 400 луковиц было выявлено опасное насекомое.

Исследования показали, что все луковицы заражены западным цветочным трипсом. По решению собственника партия заражённых луковиц будет уничтожена.